Francesca Acquati: «Ascoltiamo la città per costruire insieme gres art 671»

FA: Sicuramente è una sfida. Una grande sfida, che però ha le spalle coperte e nasce dalla volontà della proprietà - la holding finanziaria Italmobiliare della famiglia Pesenti - di ridare questa porzione di città a Bergamo. È un’area ex-industriale di 60 mila metri quadri complessivi: è, quindi, in un certo senso, un quartiere, che non è mai stato abitato se non dalle persone che qui venivano a lavorare. C’era un passato legato alla produzione, ma non una vita urbana. Oggi la sfida è ricucire questo quartiere al resto della città. Poi c’è la domanda su che cosa siamo. È un dibattito ampio, costante, anche molto sfidante. Ed è qui che il soggetto privato può permettersi una libertà di sperimentazione e di interrogazione che, in istituzioni più classiche, risulta forse più limitata. La nostra fortuna è avere un ampio spettro di possibilità, legate alla vocazione della direzione artistica e creativa di chi questo luogo lo ha voluto e lo gestisce, ma anche a un dialogo continuo tra scena artistico internazionale e territorio. L’idea è portare a Bergamo un’offerta internazionale, non sovrapponibile alle istituzioni museali o culturali in genere, con la libertà di sperimentare, anche nelle zone grigie tra le discipline. Fin dalla nascita, tre elementi sono stati la cifra della nostra differenziazione: essere profondamente legati a un luogo, che vogliamo rigenerare attraverso la cultura; essere orientati alla comunità e all’offerta cittadina, lavorando per complementarità, cioè portando qualcosa che magari non c’era; e, allo stesso tempo, stare nel locale intercettando e lavorando con realtà internazionali.