Daniela Giordano, «Così il Politecnico delle Arti sta ridisegnando la formazione artistica a Bergamo»

DG: Il mercato del lavoro è molto diverso tra arti visive e musica. I musicisti, soprattutto quelli con un’impostazione più classica e performativa, molto spesso, se ben preparati e formati, affrontano subito audizioni per le orchestre, non soltanto nazionali ma anche internazionali. Abbiamo studenti che, di recente, sono entrati nella Akademie dei Berliner Philarmoniker ; altri hanno collaborato con la Concertgebouw Orchestra di Amsterdam. Abbiamo inoltre intensificato i rapporti con la Fondazione Teatro Donizetti: spesso si aprono opportunità di collaborazione e questo consente agli studenti di mettere un primo piede nel teatro già come professionisti. Alcuni scelgono percorsi diversi, perché le professioni della musica sono molte: abbiamo attivato una classe di composizione e un dottorato in produzione e management delle arti e dello spettacolo, lavorando anche sulle professioni organizzative e sulla progettazione di eventi. Per l’Accademia, invece, sono fondamentali i contatti con le gallerie: la sinergia con la GAMeC è molto forte. Quando c’è un artista ospite della GAMeC diventa spesso ospite anche della Carrara, e questo crea contatti importanti: gli studenti vengono notati, si aprono opportunità per esporre. L’obiettivo è creare una connessione solida con il mondo del lavoro, così che gli studenti possano sperimentare presto e iniziare a percepirsi non più soltanto come studenti ma come professionisti. In questo modo si genera un ecosistema creativo fatto di relazioni, occasioni e continuità tra formazione, produzione e professione.