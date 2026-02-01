E se non comprassimo più nulla per un mese?

La bellezza della sfida risiede nel fatto che ci costringe a guardare con onestà dentro i nostri armadi e, soprattutto, dentro noi stessi. Attraverso questo esercizio, impariamo a distinguere i bisogni reali, legati alla nostra sopravvivenza, alla salute e a una vita dignitosa, dai bisogni indotti. Mentre i primi sono limitati e portano a una soddisfazione autentica (pensiamo al piacere di un pasto nutriente o di un cappotto che ci ripara davvero dal freddo), i secondi sono passeggeri, “fabbricati” dalla pubblicità per farci sentire sempre un passo indietro. Sono quelli che ci sussurrano che il nostro smartphone, pur funzionando perfettamente, sia ormai vecchio solo perché è uscito il modello successivo, o che la nostra cucina abbia bisogno di quell’ennesimo robot automatico che finirà per prendere polvere in dispensa.