I «Luoghi del Cuore FAI» sono storie da non perdere

Ci sono luoghi che tengono insieme storie, identità e paesaggi con grande forza. Sono borghi, edifici e manufatti che rischiano di scolorire o di scomparire, se non trovano nuove energie e nuovi sguardi. Il programma «I Luoghi del Cuore del FAI» nasce proprio qui: come un primo gesto di cura, spesso decisivo, capace di innescare processi di recupero, attivare competenze locali, rafforzare il senso di appartenenza e, in alcuni casi, generare vere e proprie economie territoriali. I progetti che accedono ai contributi, grazie a una soglia minima di voti raccolti durante il censimento, portano alla luce un patrimonio diffuso e poco conosciuto, che merita non solo tutela ma anche di essere raccontati. Da qui prende forma il nostro itinerario seguendo alcuni dei siti più votati degli ultimi anni, a partire dai due luoghi che conosciamo molto bene e che sono stati da pochi giorni proclamati «Luoghi del cuore FAI».