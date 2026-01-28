Le Muraine, da 125 anni le mura dimenticate della città

Con il crescere della popolazione, da Città Alta si svilupparono i cinque borghi di San Lorenzo, Santa Caterina, Pignolo e Palazzo, San Leonardo, Canale, luoghi di commercio, agricoltura e amministrazione. Dopo la fase Comunale successiva all’anno Mille e a quella Viscontea, nel 1428 Bergamo passò sotto il dominio della Serenissima che, fin da subito, provvide all’edificazione di un sistema sia difensivo che fiscale, ovvero le cosiddette Muraine, per proteggere queste zone, ormai parti integranti della città, che non godevano della posizione in altura. Esse seguivano il percorso dei canali e delle rogge che, durante i secoli precedenti, erano stati realizzati per garantire a Bergamo, città priva di un fiume, l’approvvigionamento idrico. Le Muraine diventarono così il confine tra la città e la zona produttiva. Con l’avvento delle armi da fuoco, questo sistema di fortificazioni, che prevedeva anche sei porte e decine di torri, perse rapidamente la sua connotazione difensiva e la città preferì dotarsi, nel secolo successivo, della più nota cinta muraria bastionata che, tuttavia, difende ancora oggi solamente la parte più antica dell’insediamento bergamasco.