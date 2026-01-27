Dove nasce il mito. I musei dell’automobile a due passi da Bergamo

Il Museo Ferrari di Maranello è una tappa obbligata per tutti i tifosi delle Rosse. Se siete tra gli appassionati che hanno seguito con entusiasmo il debutto della nuova Ferrari SF-26 sulla pista di Fiorano, avrete notato che la livrea rosso acceso con inserti bianchi ricorda molto da vicino la 312 T di Niki Lauda che, nel 1975, riportò a Maranello i titoli mondiali Costruttori e Piloti. Perché allora non programmare una visita al Museo Ferrari di Maranello per rivivere la storia e trionfi che hanno consacrato il mito della Scuderia del Cavallino? Con trentuno titoli mondiali, di cui quindici Piloti e sedici Costruttori, è la squadra che ha vinto di più nella storia della Formula 1. Nella «Sala delle Vittorie», conformata come un anfiteatro, sono esposte a ventaglio le monoposto di Formula 1 Campioni del Mondo dal 1999 a oggi e oltre centodieci trofei.