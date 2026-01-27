Donatella Di Cesare, «Senza stupore non c’è pensiero critico»

DDC: Il pensiero critico ha sempre meno spazio. E sempre meno tempo. Spazio e tempo viaggiano in tandem e quindi il pensiero critico non trova né voce né visibilità. Si ferma ai margini, è molto isolato. La società dei consumi, del resto, non aiuta di certo: ogni giorno, siamo sottoposti a ritmi pesanti e ad accelerazioni continue. Non riusciamo nemmeno a districarci (e a orientarci) nell’infinito flusso di notizie in cui, quotidianamente, siamo immersi. Questo fa sì che non ci siano le condizioni ideali per il pensiero critico, perché la riflessione ha bisogno del nostro fermarci. Per questo motivo, credo che, più che mai, ci sia bisogno di filosofia.