Joseph Luke Cecchini, l’olimpionico che dal Canada arrivò a Selvino

«Rispetto al 2006 quando ho iniziato a seguire questo sport e anche al 2018 quando ho preso parte ai Giochi, lo skeleton ha continuato a evolversi in modo significativo, tanto che il livello di professionalità è cresciuto parecchio. L’attrezzatura gioca un ruolo fondamentale e il successo dipende da ogni dettaglio. Per competere per il podio a livello internazionale, gli atleti hanno bisogno di un team di supporto completo, inclusi tecnici, allenatori e personale di supporto, in modo da potersi concentrare esclusivamente sulla prestazione. Lo skeleton sta assomigliando sempre di più a un vero ambiente di gara professionistico e sono entusiasta di poter ancora essere coinvolto e aiutare lo sport a muoversi in quella direzione – conclude il poliziotto canadese naturalizzato italiano – Una delle cose più emozionanti per me è vedere lo skeleton tornare in Italia quasi vent’anni dopo i Giochi di Torino, ora con Milano - Cortina che ospiterà le Olimpiadi. Cortina è un posto speciale nella storia di questa disciplina in Italia. È stato un lungo viaggio e un vero privilegio rimanere in contatto con il programma italiano e vedere quanta strada ha fatto. Vedere la crescita della squadra sotto la guida di Maurizio Oioli, che era anche un mio compagno di squadra, rende tutto ancora più speciale. Sono entusiasta di vedere dove sta andando questo sport e di vedere la prossima generazione portarlo avanti».