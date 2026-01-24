Sarnico non è solo il lungolago

Ho un debole per il lago e per Sarnico in particolare. In effetti metà del mio sangue, per parte di mamma, è proprio di qua. Andare a Sarnico a trovare nonni, zii e cugini è sempre stata una festa e questo legame affettivo continua a durare inossidabile nel tempo. Con oltre mezzo secolo di “esperienza” posso dire di aver visto Sarnico crescere sotto ogni punto di vista e diventare una delle località più accoglienti ed eleganti del lago d’Iseo. Tale evoluzione parte da molto lontano, lo testimoniava Mairone da Ponte nel 1819: «Prima del 1809 il caseggiato di Sarnico era cupo, malsano e angustissimo; dopo tal epoca vi si fecero miglioramenti grandissimi, i quali ne cangiarono affatto l’aspetto e la fisica costituzione». Sarnico deve la sua fortuna al lago sulle cui acque, per secoli, sono state trasportate mercanzie e materiali d’ogni genere. Da Sarnico la merce poteva raggiungere il cuore della Lombardia attraverso il fiume Oglio e i suoi canali di derivazione. Giovanni da Lezze, nel 1596, così documentava i traffici nel Sebino: «Vi possono essere 200 barche grandi et piccoli con occasione di caricare grani per li mercati di Pisogno e Lovere, ferrarezze di Valcamonica per Sarnico et per Palazolo seguendo il fiume Olio che dal lago esce sin a Palazolo et di là a Milano et ogni settimana si caricano due o tre barche, che ogni barcha grossa 2000 in 2500 pesi».