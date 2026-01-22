Le più belle chiese contemporanee a Bergamo (parte 2)

Di Zingonia si parla in termini non molto lusinghieri, ma questa località ha una storia indubbiamente di grande fascino: quello dei sogni infranti. In questo caso il sogno era dell’imprenditore Renzo Zingone, che insieme all’architetto Franco Negri voleva realizzare negli anni Sessanta la «più moderna città industriale e residenziale della Lombardia», con infrastrutture e servizi d’avanguardia, perché da zona rurale di provincia la località si sviluppasse attraendo forza lavoro e investimenti. Purtroppo, come sappiamo, non è andata proprio così e l’isolamento delle celebri Torri le ha portato a diverse situazioni di disagio.