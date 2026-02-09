I brani e le curiosità per conoscere gli artisti meno noti di Sanremo 2026

Probabilmente tra le meno note al pubblico generalista di Sanremo – e forse anche a gran parte del pubblico più giovane – le Bambole di Pezza sono in realtà una band storica, tutta al femminile, originaria di Milano. Attivo dal 2002 – con brevi periodi di pausa –, il gruppo è formato oggi da cinque componenti, divise tra voce, chitarre (soliste e ritmiche), basso e batteria e si muove tra punk e rock con un’attitudine diretta e riconoscibile. Il loro ultimo album « Wanted» (qui per ascoltarlo) conferma uno stile fatto di riff graffianti e melodie rock, ma mostra anche un ammorbidimento rispetto al passato soprattutto in alcune tracce, dove emergono influenze pop o rap. Oltre all’anima rock, un altro tratto distintivo delle Bambole di Pezza è la forte componente politica dei testi: femminismo, uguaglianza di genere, lotta alla violenza e al sessismo sono i temi centrali della loro scrittura. A Sanremo porteranno «Resta con me», un brano che sembra muoversi su coordinate più accessibili, senza rinunciare però agli elementi del pop e del punk e, soprattutto, ai loro testi di speranza.