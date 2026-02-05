Il calendario dei concerti e delle nuove uscite rock di Bergamo

Classe 1992, ho vissuto la mia infanzia a cavallo tra analogico e digitale. Tra pixel e carta stampata, il mio obiettivo è quello di scovare punti di dialogo…

Passano gli anni e cambiano i generi, ma il rock non morirà mai. Un motto generazionale che circola dagli anni Sessanta e che non ha mai perso forza. La scena rock continua a vivere ovunque ci sia un palco e qualcuno disposto ad ascoltare e, da questo punto di vista, Bergamo è una vera fucina di energia e passione. Il panorama orobico è infatti ricca di pubblicazioni e concerti capaci di soddisfare anche l’orecchio più esigente e, nelle prossime righe, andremo a scoprire alcuni degli eventi che la nostra provincia offrirà a tutti gli appassionati di rock, punk e metal.