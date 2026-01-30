«TONO Festival INTERSCAPE», a Bergamo la musica dialoga con le arti e l’Europa

La ricerca e l’indagine di «INTERSCAPE» si è mossa, infatti, lungo tre direttrici principali: tematici: «Scopic/Soundscape», dedicato al rapporto tra suono e immagine; «Uncontaminated/Urban», che esplora le tensioni e le interconnessioni tra natura e città; «Historyscape/Futurscape», focalizzato sulla stratificazione storica dei luoghi e sulle loro possibili evoluzioni future. future. L’approccio è stato interdisciplinare: tutti gli artisti (musicisti, compositori e artisti visivi) hanno lavorato sinergicamente fin da subito, sviluppando progetti in cui la componente sonora e quella visiva hanno avuto modo di svilupparsi in un processo comparato. Un approccio, quello di «INTERSCAPE», che riflette pienamente la vocazione del Politecnico delle Arti e che ha trovato nel network INPA un perfetto specchio di confronto. L’edizione 2026 porta a compimento il lavoro svolto nello scorso anno dai docenti e dagli studenti, attraverso un percorso di ricerca che ha visto la partecipazione di protagonisti internazionali come i compositori José Manuel Lopez, Fabian Panisello, Alessandro Solbiati e Stefano Gervasoni, assieme agli artisti Brandon LaBelle e Stefano Romano.