Cinque idee (più una) fai da te per i regali di San Valentino

San Valentino si avvicina e, con la giornata che celebra l’amore, scatta la consueta corsa al regalo “giusto”. Ci si interroga su cosa acquistare, su quanto spendere, su come sorprendere davvero. Eppure, quando si parla di sentimento, il valore di un dono non è quasi mai legato al suo prezzo, ma al tempo che decidiamo di dedicare a chi abbiamo accanto. Un regalo fatto a mano nasce da un’idea, cresce tra forbici, carta e piccoli tentativi. È imperfetto nella maggior parte dei casi ma, forse, proprio per questo autentico. Se quest’anno avete voglia di celebrare San Valentino con un pensiero personale e ricco di significato, l’handmade è la strada giusta. Bastano materiali semplici e un pizzico di immaginazione per trasformare un momento di creatività in un piccolo dono fatto con le proprie mani… e con il cuore!