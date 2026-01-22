Rémy Ballot inaugura la stagione della Società del Quartetto di Bergamo

L’apertura del concerto sarà affidata al «Grande Sestetto concertante» tratto dalla «Sinfonia concertante K. 364» di Wolfgang Amadeus Mozart, composta nel 1779. È una pagina che appartiene a pieno titolo alla maturità del compositore, e che rivela una concezione profondamente moderna del dialogo strumentale. Violino e viola, protagonisti assoluti, non si affrontano in una gara virtuosistica, ma intrecciano un confronto paritario, sostenuto da una scrittura d’insieme di grande raffinatezza. Il carattere dell’opera è lontano dalla brillantezza immediata: Mozart sceglie un tono serio, talvolta severo, che mette in luce la voce calda e malinconica della viola, strumento che egli stesso amava suonare e al quale affida qui una funzione espressiva centrale. Questo mondo di equilibrio e misura viene messo radicalmente in discussione nella seconda parte del concerto, dedicata a «Metamorphosen» di Richard Strauss. Composta nel marzo del 1945, mentre la Germania è travolta dalla sconfitta e dalla distruzione, quest’opera rappresenta una delle più alte testimonianze musicali della crisi del Novecento. Proposta nella versione per settimino d’archi di Rudolf Leopold, «Metamorphosen» rinuncia a ogni gesto spettacolare per concentrarsi su una scrittura densa, introspettiva, costruita su un continuo processo di trasformazione tematica.