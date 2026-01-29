Aspettando «Bridgerton», le cinque migliori serie tv uscite a gennaio

La storia è ambientata nell’Inghilterra del primo Dopoguerra e ruota attorno a Eileen «Bundle» Brent , giovane aristocratica appartenente a una famiglia nobile ormai in declino. Dopo la morte del padre, lei e la madre sono costrette ad affittare la loro grande casa di campagna per ospitare eventi mondani, frequentati da nuovi ricchi volgari e invadenti. È in questo contesto che prende forma l’evento catalizzatore. Durante una festa arriva Gerry Wade, giovane uomo legato a Bundle da un rapporto profondo: è il fratello del compagno che lei ha perso in guerra. Tra i due c’è un sentimento non ancora definito, ma carico di aspettative. Per scherzo, alcuni amici decidono di nascondere otto sveglie nella stanza di Gerry, programmandole per suonare tutte insieme all’alba. Quando il mattino dopo le sveglie iniziano a suonare, l’intera casa si risveglia nel caos. Gerry, però, non risponde. Viene trovato morto nel suo letto. Sette sveglie sono state raccolte e disposte ordinatamente sul comò; l’ottava è scomparsa.