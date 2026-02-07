La mia prima Olimpiade… da genitore!

Da quattro anni Alessandra è nel circuito di Coppa del Mondo e, gara dopo gara, dentro di noi genitori è cresciuta la speranza di vederla partecipare ai Giochi Olimpici. La scorsa stagione non è andata molto bene, i risultati non arrivavano e non è riuscita a qualificarsi ai Mondiali. Con questo cruccio nell’animo io e mia moglie Sabrina ci siamo trovati a dover decidere, nel mese di febbraio, a un anno esatto dai Giochi di Milano Cortina, se cercare un alloggio per assistere alle gare. I dubbi erano tanti: «E se non si qualifica? Non conviene aspettare la metà della prossima stagione che si vede come sta andando? E se porta male prenotare prima?». Nel frattempo i prezzi degli alloggi a Cortina erano già schizzati alle stelle, compreso l’albergo delle suore a cui avevo pensato. Proviamo in val Pusteria ma tutti gli alberghi della Valle, da San Candido a Bressanone, erano stati blindati dal comitato organizzatore per le agenzie. Questa condizione ci ha imposto di prendere una decisione e di stringere i tempi, d’altra parte assistere a un’Olimpiade è un’esperienza imperdibile. Decidiamo così di prenotare e con noi subito si aggregano l’altra figlia Alice con il marito, una zia e due cugini tifosissimi. Trovare posto per sette è assai complicato: «Proviamo in Austria, lì non ci sarà il delirio olimpico». Probabilmente non siamo stati i soli a fare quel ragionamento, così, spostandosi sempre più in là siamo finiti nella Valle di Obertilliach, a 80 chilometri da Cortina… però a un prezzo ragionevole.