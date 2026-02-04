Milano Cortina 2026 e il sogno degli atleti orobici

Nell’ottica di un’Olimpiade diffusa, i Giochi si svolgeranno in tre regioni – Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto – con l’obiettivo di valorizzare gli impianti già esistenti sul territorio e contenere i costi. La geografia della rassegna sarà quindi articolata e complessa, a partire da Milano, fulcro degli sport del ghiaccio. All’Arena Santa Giulia si disputeranno le partite di hockey su ghiaccio, mentre Rho Fiera Milano ospiterà sia l’hockey sia le gare di pattinaggio di velocità. Al Forum di Assago, invece, spazio allo short track e al pattinaggio di figura. Spostandosi in Valtellina, la pista Stelvio di Bormio sarà teatro dello sci alpino maschile e dello sci alpinismo, disciplina al debutto olimpico. Livigno accoglierà le competizioni di snowboard – halfpipe, slopestyle e big air – allo Snow Park, mentre le restanti gare di sci freestyle si svolgeranno all’Aerials & Moguls Park.