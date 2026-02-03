Milano Cortina 2026, il percorso olimpico diventa un menù tutto da gustare

Separate i tuorli dagli albumi e montate gli albumi a neve ferma. In una ciotola mescolate i tuorli con lo zucchero, unite la farina setacciata e il latte fino a ottenere una pastella liscia. Incorporate delicatamente gli albumi montati, mescolando dal basso verso l’alto per non smontare il composto. Fate sciogliere metà del burro in una padella larga, versate il composto di uova e zucchero (come fareste con una frittata). Tenete il fornello ad un fuoco medio e, quando la base della vostra frittata dolce sarà leggermente dorata, spezzettate tutto l’impasto con una spatola per ottenere rettangoli irregolari. Aggiungete altro burro e completate la cottura sempre a fuoco lento. Spolverizzate con zucchero a velo e servite caldo con confettura di mirtilli, lamponi o ribes