I food trend 2026 raccontano un nuovo modo di mangiare

Il secondo trend è un ritorno al passato (anche definito rejuvenation). Non si tratta di una forma di nostalgia, al contrario, è una scelta consapevole. Il recupero di tecniche antiche, ricette storiche e ingredienti dimenticati non si fa perché ci mancano, perché fa “figo”. Si fa perché il passato e l’esperienza ci insegnano che queste tecniche, ricette e ingredienti funzionano davvero. Sono un’ancora di salvezza in un mondo che è poco stabile, che cambia continuamente. Ed è così che le fermentazioni, già da diversi anni sulla cresta dell’onda nelle cucine contemporanee, cambiano il loro ruolo: da esercizio di stile si torna alle origini. La loro funzione è prolungare la conservazione degli ingredienti. Lo stesso concetto che sta dentro ai barattoli di conserve, nelle zuppe a lunga cottura, nei brodi e, in generale, nel recupero degli scarti, reinventati in nuove preparazioni.