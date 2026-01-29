Tony Bombardieri: «Non è stata l’Olimpiade che sognavo, ma è stata la mia»

Il pattinaggio artistico su ghiaccio è una disciplina che è cambiata molto nel tempo e che oggi permette un percorso di crescita importante per gli atleti, trovando strutture di alto livello anche nel nostro Paese. Un cambiamento che ha dato i suoi frutti anche nelle competizioni internazionali e che Tony ha potuto vivere direttamente sulla sua pelle. Oggi infatti, insieme all’allenatore e coreografo Edoardo De Bernardis e a suo marito Luca Mantovani (olimpionico ad Albertville 1992), segue a Torino il percorso di un atleta di grande spessore come il meranese Daniel Grassl, quarto alla finale di Grand Prix e già argento agli Europei. Un talento che può ambire a risultati importanti sia nell’individuale sia nel team event. «Credo che Daniel stia seguendo la strada giusta perché è seguito da un team molto solido, dove tutti sanno cosa va fatto e cosa va curato. A Torino è sereno e si allena bene. Mi aspetto che riesca a esprimersi come ha fatto alla finale di Grand Prix, perché ha emozionato tutti, anche noi che lo guardavamo da casa. Se riuscirà a pattinare così, il risultato dipenderà poi anche dalle prestazioni degli altri».