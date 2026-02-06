Ragazzino lasciato a piedi dal bus: così ho scoperto di essere boomer

A me sembrava normale, non ricordo particolari turbamenti a parte il fastidio del pendolarismo, ma oggi molti psicologi direbbero che la mia infanzia è stata trascurata. Sono stata trascurata? Ho dei traumi irrisolti di cui non mi rendo conto? Mentre lo scrivo mi viene da ridere, ma forse sono come uno di quei boomer che si vantano di essere andati a lavorare a dodici anni senza rendersi conto della gravità della situazione. Io ho l’impressione di essere stata sempre serena – tranne quella volta che presi per sbaglio l’autobus nella direzione opposta, e mi ritrovai con mio fratello di 4 anni in una parte sconosciuta della città – ma forse invece no, e ho dei traumi segreti da cui dipendono le mie fragilità di oggi. O magari è il contrario, e quelle esperienze mi hanno fortificato e resa più sicura delle mie capacità. Vi garantisco che non ho una risposta.