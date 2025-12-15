Perché la cultura della performance ci fa crescere figli imbecilli

Le neo mamme subiscono – in un momento della loro vita in cui spesso sono sole e in carenza di sonno - un tale bombardamento di informazioni che somiglia al lavaggio del cervello. Lo scopo finale è quello di spingerci a «consumare» di più, che siano consulenze dell’osteopata, tate del sonno, massaggiatrici infantili, paracapezzoli d’argento, fasce in cotone biologico o trio che costano quanto un’auto usata. Ogni cosa diventa un problema da risolvere: il bambino piange? Avrà le coliche. Dorme poco? Non si sente bene. Dorme troppo? Sarà letargico. Bisogna intervenire: introdurre una routine del sonno, aggiungere il latte artificiale, togliere il latte artificiale, metterlo in quella posizione e poi in quell’altra, portarlo dall’osteopata. Eppure, nella maggior parte dei casi (per i problemi di salute c’è il pediatra) non è questione di «fare qualcosa», ma di semplice sopportazione. I neonati piangono perché sono neonati e ci fanno dormire poco la notte perché i loro ritmi di veglia e sonno sono diversi dai nostri. Può essere pesante per noi, ma non è un «problema» e noi non stiamo commettendo errori irreparabili.