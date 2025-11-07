Educazione e territorio: la Scuola dell’Infanzia «Piazzoni» apre le sue porte per un open day

Oggi la scuola dell’infanzia «Piazzoni» ospita una sezione eterogenea con bambini dai tre ai sei anni, in un ambiente familiare e sereno dove ogni piccolo può sentirsi riconosciuto e valorizzato. Le attività si svolgono dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 15.30, con servizio di pranzo. La dimensione “domestica” della scuola è uno dei suoi tratti distintivi: gli spazi sono pensati per favorire la socializzazione e l’autonomia, gli arredi sono a misura di bambino, i tempi educativi rispettano i ritmi individuali. Le giornate si alternano tra laboratori creativi, attività motorie, esperienze in natura, letture animate e momenti di scoperta del territorio.