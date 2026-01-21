Mia figlia ha 4 anni e mi ha chiesto se è grassa

I bambini assorbono i valori sociali ben più di quanto non assimilino i nostri insegnamenti. Mia figlia porta da sempre i capelli a caschetto, per praticità e perché secondo me sta molto bene così. Più o meno nello stesso periodo in cui ha iniziato a chiedermi se è grassa ha iniziato a chiedermi se i suoi capelli sono «da maschio», perché vede che le sue amiche li hanno più lunghi. Sa, in teoria, che tutti possono avere la capigliatura che desiderano, ma avverte benissimo l’usanza che vuole le femmine con lunghe chiome fluenti e i maschi con i capelli corti. I miei figli hanno imparato che i colori non hanno sesso, e tuttavia sanno perfettamente che il rosa “è da femmine”, «ma anche i maschi se vogliono possono usarlo», come precisano compìti. Imparano che tutti i corpi sono degni di rispetto, e tuttavia sanno che essere magri è meglio.