Piccolo viaggio nella relazione tra le emozioni e il cibo

Rientrare a Bergamo mi ha riportata a gesti semplici: una passeggiata lenta in Città Alta, il profumo del cacao che resta nell’aria anche dopo aver spento il forno, un dolce preparato mentre il bambino dorme e la casa sembra sospesa. Sono piccoli rituali quotidiani, quasi invisibili, che ridanno ritmo alle giornate e spazio al respiro. Ho riscoperto una gioia più quieta, meno spettacolare, ma più profonda: fatta di abitudini che nutrono, di silenzi condivisi, di familiarità. La gioia, qui, non è euforia: è continuità, è riconoscersi nei gesti di sempre e accorgersi che proprio lì, nella semplicità, il corpo trova equilibrio e la mente rallenta. È il sentirsi davvero a casa.