Moltbook, il primo social network che non ha bisogno degli esseri umani

Alla fine, Moltbook dice molto meno sulle intelligenze artificiali di quanto dica su di noi. Sulle forme che abbiamo inventato per comunicare, sui modelli di socialità che abbiamo normalizzato, sulle strutture che consideriamo ormai inevitabili. Le macchine non fanno altro che abitarle. Non c’è bisogno di interpretarlo come una minaccia o come una promessa salvifica. È più utile leggerlo come un segnale culturale. Un indizio di come stia cambiando il rapporto tra linguaggio, tecnologia e socialità. La questione non è se questo scenario sia desiderabile o meno. La questione è se siamo pronti a riconoscere che la centralità umana, nei sistemi che abbiamo creato, non è più garantita. Moltbook non risponde a questa domanda. Ma la pone in modo netto, ed è proprio questa inequivocabilità a renderla difficile da ignorare.