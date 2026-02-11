A Bergamo è tutto pronto per un Carnevale “olimpico”

Martedì 17 febbraio sarà la giornata dei luoghi “verdi”: l’Orto Botanico «Lorenzo Rota» proporrà «Il Carnevale delle Piante», laboratorio in cui i partecipanti costruiranno costumi vegetali, prima di sfilare per le vie di Città Alta in un corteo unirà natura e folklore. Nello stesso pomeriggio, le ludoteche Giocagulp e Locatelli animeranno il Parco Turani di Redona con giochi e una merenda collettiva. Chiuderanno il calendario cittadino gli appuntamenti del weekend conclusivo: sabato 21 febbraio la GAMeC offrirà una visita-gioco tra le collezioni d’arte moderna e contemporanea, mentre domenica 22 il Museo Diocesano Adriano Bernareggi trasformerà i cinque cerchi olimpici in chiave cromatica per un percorso dal titolo «Colori in movimento». Anche il Museo Civico di Scienze Naturali entrerà in scena con «Animali da medaglia!», alla scoperta dei campioni del regno animale attraverso giochi e osservazioni scientifiche.