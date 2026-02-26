Da Bergamo all’Ariston, il racconto di Sanremo visto dalla sala stampa

Sul palco del Festival l’apparizione di Pippo Baudo che introduce Laura Pausini è un passaggio simbolico commovente per il filone nostalgia. Pausini, dal canto suo divide, è nazionalpopolare nel senso più pieno del termine, amata e detestata con la stessa intensità, convince per quella genuinità che si traduce in un accento romagnolo mai smussato nonostante una carriera mondiale e stanca perché, nel voler interpretare la caricatura di una donna che non ha mai dimenticato le sue origini, finisce per risultare stucchevole. Quando scherza con la battuta «facciamo una pausini» per annunciare la reclame, una collega accanto a me sussurra che era talmente brutta da poterla fare anche lei; ridiamo tutti e forse nessuno capisce che Laura ci ha fatto abboccare con mestiere nella sua trappola.