Fast fashion: sono milioni gli abiti mai indossati che finiscono in discarica

Particolarmente importante e significativo è anche il report «Environmental justice index - Una mappa globale della Giustizia Ambientale», realizzato da Mani Tese ETS in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano, il Politecnico di Milano, eNextGen e realizzato con il contributo Fondazione Cariplo. « McKinsey – si legge sul report che analizza la situazione globale – stima che nel 2024 tra il 20-30% dei capi acquistati online e il 20% di quelli comprati in negozio siano stati restituiti. Sanare e riconfezionare i prodotti restituiti ha un costo tale (vanno pagati addetti in genere impiegati in Paesi Occidentali, che prendono stipendi più alti di chi quei capi li ha prodotti) per cui la via più economica è scartarli, e l’invenduto segue la stessa logica. Produrre per poi gettare ha un costo finanziario ma anche ambientale e sociale». «È interessante notare – continua l’analisi – come dietro a questi processi di riuso si nascondano altre ombre: alcuni brand, pur di non svalutare il marchio facendolo passare per il second-hand, hanno preferito bruciare e distruggere i capi. Fortunatamente ad oggi vigono leggi europee che impediscono tale processo, ma il risultato è che molti privano i capi di etichetta e logo e li spediscono segretamente dall’altra parte del mondo. Gli esempi più lampanti di questo tipo di politiche di riciclo sono la discarica di vestiti nel deserto di Atacama in Cile e il mercato di Kantamanto in Ghana».