FantaSanremo 2026: la squadra perfetta (secondo noi) per vincere

Sanremo è uno dei momenti più attesi dell’anno tanto da chi lo ama quanto da chi lo critica: da gennaio in poi, non si parla altro che della kermesse musicale. Negli ultimi anni però, il Festival ha vissuto un boom di ascolti e, soprattutto, di interesse anche da parte dei più giovani – storicamente meno coinvolti – grazie ad un gioco diventato ormai istituzione: il FantaSanremo. Se volete unirvi anche a voi al gioco – o se siete habitué in cerca di consigli – ecco una possibile squadra perfetta (secondo noi).
Il regolamento
Per costruire una squadra competitiva al FantaSanremo, è necessario prima partire dalla regola base: ogni giocatore ha a disposizione 100 «Baudi» con cui può “comprare” 7 artisti tra i 30 in gara, di cui 5 titolari e 2 riserve. Ciascun artista ha un costo variabile da un massimo di 17 «Baudi» ad un minimo di 13, stabilito dalle quotazioni iniziali. Ad ogni serata, i componenti della squadra possono ottenere bonus o malus in base a varie circostanze stabilite dal regolamento ufficiale (lo trovate qui). Una precisazione fondamentale: gli artisti titolari guadagnano (o perdono) punti con bonus e malus classici ed extra, mentre le riserve contribuiscono solo attraverso i bonus extra.
Detto questo, è bene ricordare una cosa: se Sanremo è imprevedibile, il FantaSanremo lo è ancora di più. Spesso artisti da cui ci si aspetterebbe una partecipazione più attiva al gioco deludono, mentre cantanti apparentemente più seri finiscono per accumulare moltissimi punti. Avere in squadra un possibile vincitore è quasi indispensabile, ma da solo non basta.
Il capitano
Il capitano è forse l’elemento più importante da scegliere perché a lui/lei vengono raddoppiati, nelle prime quattro serate, i 20 punti bonus relativi al piazzamento in top five e, nella serata finale, i bonus e i malus di classifica. Il nostro consiglio è quello di andare – relativamente – sul sicuro, scegliendo uno dei nomi più quotati come vincitore del Festival, piuttosto che puntare su chi potrebbe fare più bonus “spettacolari”. Negli anni passati è capitato che artisti molto performanti al FantaSanremo, come Tananai, l’anno successivo – in cui sono stati scelti da molti come capitani – abbiano privilegiato la gara vera e propria, riducendo drasticamente i punti del gioco.
I nomi più papabili sembrano essere: Fedez e Marco Masini (17 «Baudi») e Tommaso Paradiso (17 «Baudi»). A questi si potrebbero aggiungere Ditonellapiaga e – con un margine di rischio maggiore – Maria Antonietta & Colombre, che potrebbero seguire un percorso simile a Lucio Corsi lo scorso anno. Tra i due favoriti, però, la nostra scelta ricade su Tommaso Paradiso per svariati motivi: è uno dei pochi nomi capaci di mettere d’accordo sia il pubblico sia la radio e, inoltre, difficilmente parteciperebbe al Festival senza la giusta canzone che possa finalmente farlo entrare di diritto tra i big italiani.
Non sarà probabilmente il più grande giocatore del FantaSanremo, ma potrebbe regalare comunque qualche sorpresa. Lo stesso discorso vale per Fedez e Masini, che difficilmente parteciperanno attivamente al gioco, ma – se vogliamo guardare ai numeri – essendo in due hanno statisticamente più possibilità di ottenere almeno un punto. La regola resta una: al FantaSanremo serve almeno un artista che possa davvero vincere, il resto può permettersi di rischiare.
Bonus , malus e strategia
Oltre ai bonus generali, esistono bonus ad personam che riguardano solo 13 artisti in gara. Tra quelli più probabili troviamo: Arisa, Eddie Brock, LDA & Aka 7even, Malika Ayane e le Bambole di Pezza. A questi si aggiungono i bonus legati agli outfit, all’uso di strumenti musicali, alla presenza di ballerini o performer, alle standing ovation e ad alcune attività fuori dal palco, come il celebre “cinque” alla statua di Mike Bongiorno.
Fondamentale è anche la serata cover, che ha una classifica a sé e potrebbe essere fonte di moltissimi punti in base alla scelta dell’artista con cui duettare: la cover e il duetto possono senza dubbio fare la differenza nei punti del FantaSanremo. Un ultimo elemento che non dobbiamo dimenticare è l’importanza delle prime partecipazioni: è più probabile, in base a quanto abbiamo visto gli scorsi anni, che artisti esordienti tendano a partecipare più attivamente al gioco, al contrario dei big o di chi torna con l’obiettivo di vincere.
I titolari
Entriamo dunque nel vivo delle nostre scelte: ecco i cantanti che, a nostro avviso, potrebbero essere degli ottimi investimenti, tenuto conto dei «Baudi» rimanenti e delle quotazioni.
Dargen D’Amico (16 «Baudi»)
Il re dei bonus degli scorsi anni: ironico, divertente, fortemente consapevole del gioco e senza pressioni di classifica. Se anche dovesse ridurre la sua partecipazione al FantaSanremo, è probabile che Dargen manterrà una condotta affine agli scorsi anni perlomeno a livello di interazione col pubblico.
Sayf (13 «Baudi»)
Alla sua prima partecipazione a Sanremo, il cantante ha un’identità fortissima e, nonostante le iniziali valutazioni dei bookmaker, è oggi tra i favoriti. Potrebbe ricordare il profilo di Lucio Corsi, benché con uno stile diversissimo: emergente poco conosciuto al pubblico di Sanremo che si presenta al festival con una canzone molto forte. Sayf, inoltre, suona spesso la tromba, quindi il bonus strumento è altamente probabile. Si tratta dunque di una scelta facile: costa pochi Baudi, ma potrebbe piazzarsi alto in classifica.
Eddie Brock (14 «Baudi»)
Ha dichiarato apertamente di voler partecipare attivamente al FantaSanremo e, in più, è molto apprezzato dal pubblico giovane. Benché sia stato penalizzato dalla classifica dei giornalisti, la sua canzone sembra essere una ballad trasversale e, pertanto, potrebbe avere una possibile sorpresa a livello di classifica.
Bambole di Pezza («14 Baudi»)
Avere in squadra un gruppo è sempre una scelta intelligente: cinque componenti significano cinque possibilità di fare almeno un bonus. Le Bambole di Pezza, poi, sono provocatorie e divertenti e sono intenzionate a realizzare anche il bonus ad personam. Sono un obbligo in squadra anche per la serata cover, nella quale duetteranno con Cristina D’Avena – la voce della scorsa sigla del FantaSanremo – che può contare su un fortissimo effetto nostalgia sulla maggior parte del pubblico.
Le riserve
Le riserve contribuiscono solo attraverso i bonus extra e non possono essere cambiate fino alla serata cover.
Ditonellapiaga (13 «Baudi»)
Molto apprezzata dai giornalisti, ironica e attenta agli outfit: potrebbe avere sia bonus di classifica sia bonus serali. Inoltre, nella serata cover, duetterà con Tony Pitony che, oltre ad essere la voce della sigla del FantaSanremo di quest’anno, è una garanzia di bonus. Il consiglio è tenerla in panchina – perché probabilmente si presenterà per vincere – e schierarla titolare nella serata cover.
Sal Da Vinci (13 «Baudi»)
Lo scorso anno, quando ha duettato con i The Kolors, ha dimostrato di stare al gioco, di avere grande autoironia e di godere dell’appoggio dei giovani e non solo. Autore di una hit virale su TikTok, Sal da Vinci viene dal mondo del musical e potrebbe portare con sé anche ballerini e performer . Difficile – anche se non impossibile – vederlo in alto in classifica, ma ottimo per i bonus extra.
Possibili alternative
LDA & Aka 7even (15 «Baudi»)
Hanno dichiarato apertamente di voler puntare alla vittoria nel FantaSanremo. Inoltre, con alle spalle il pubblico di Amici e quello di Gigi D’Alessio, potrebbero piazzarsi a metà classifica ed essere, dunque, una valida alternativa a uno dei titolari; in base al numero di «Baudi», potrebbero essere i sostituti di Dargen D’Amico.
Maria Antonietta & Colombre (13 «Baudi»)
Meno appariscenti, ma molto ironici. Potrebbero essere i Colapesce e Dimartino di questa edizione: forti per la critica, interessanti per outfit e strumenti e in grado di farsi apprezzare anche dal pubblico. Per i più temerari che amano il rischio, si potrebbe pensare di sostituire uno dei titolari da 13 «Baudi» con questa coppia.
Conclusione
Riassumendo, la squadra perfetta per noi è: Tommaso Paradiso / Fedez e Marco Masini come capitani; Dargen D’Amico o Lda e Aka7even, Sayf, Eddie Brock, Bambole di Pezza come titolari (con la possibile sostituzione a favore di Maria Antonietta e Colombre); Ditonellapiaga e Sal da vinci come riserve. Nella serata cover, il consiglio è spostare Ditonellapiaga tra i titolari, mentre nella finale valutare lo spostamento delle Bambole di Pezza in panchina per evitare eventuali malus di classifica.
Una postilla finale: questa è una squadra che può vincere, ma il vero consiglio è fare più squadre e giocare anche e soprattutto per divertirsi. Con amici e parenti scegliete i vostri artisti del cuore, perché potrebbero stupirvi. Per partecipare al gioco andate sul sito ufficiale del FantaSanremo (qui) oppure scaricate la app (qui per Google Play o qui per App Store).
- FantaSanremo 2026: la squadra perfetta (secondo noi) per vincere
- Il regolamento
- Il capitano
- Bonus , malus e strategia
- I titolari
- Dargen D’Amico (16 «Baudi»)
- Sayf (13 «Baudi»)
- Eddie Brock (14 «Baudi»)
- Bambole di Pezza («14 Baudi»)
- Le riserve
- Ditonellapiaga (13 «Baudi»)
- Sal Da Vinci (13 «Baudi»)
- Possibili alternative
- LDA & Aka 7even (15 «Baudi»)
- Maria Antonietta & Colombre (13 «Baudi»)
- Conclusione