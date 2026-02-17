FantaSanremo 2026: la squadra perfetta (secondo noi) per vincere

Il capitano è forse l’elemento più importante da scegliere perché a lui/lei vengono raddoppiati, nelle prime quattro serate, i 20 punti bonus relativi al piazzamento in top five e, nella serata finale, i bonus e i malus di classifica. Il nostro consiglio è quello di andare – relativamente – sul sicuro, scegliendo uno dei nomi più quotati come vincitore del Festival, piuttosto che puntare su chi potrebbe fare più bonus “spettacolari”. Negli anni passati è capitato che artisti molto performanti al FantaSanremo, come Tananai, l’anno successivo – in cui sono stati scelti da molti come capitani – abbiano privilegiato la gara vera e propria, riducendo drasticamente i punti del gioco.