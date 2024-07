notedicasa: il mondo musicale della tradizione popolare bergamasca

Nel piccolo comune di Bottanuco, nell’Isola Bergamasca, si tramanda ancora oggi una storia importante, divenuta simbolo della comunità: stiamo parlando del gruppo musicale I Sifoi , fondato con questo nome nel 1925 da Pietro Foglieni, anche se il gruppo era già attivo a partire dalla seconda metà dell’Ottocento.

Ma che cosa sono i Sifoi ? È il termine bergamasco per definire il flauto di Pan, strumento dalla tradizione millenaria che si dice fosse nato dalla trasformazione della ninfa Siringa in canna di bambù per sfuggire alle attenzioni del dio Pan. Questo strumento ebbe un’ampia diffusione nel territorio bergamasco, in particolare a Bottanuco. La leggenda narra che un ex soldato garibaldino, giunto nel paese dell’Isola, portò lo strumento musicale che aveva conosciuto in America del Sud, per poi diffonderlo tra la popolazione.