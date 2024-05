Dalla Terra alla Luna. La realtà dei viaggi spaziali tra dieci anni o poco più

LD: Grazie allo sviluppo delle attività spaziali, nei prossimi anni vedremo verificarsi due fenomeni principali: la figura dell’astronauta, per come la consideriamo oggi, perderà sempre di più il fascino attuale per trasformarsi in una “semplice” professione di supporto, e al contempo nasceranno nuove tipologie di viaggiatori spaziali, professionisti e non professionisti. Oggi gli astronauti rappresentano ancora un piccolissimo gruppo di privilegiati, ma si sta iniziando a osservare un’apertura verso un numero crescente di persone, anche non rispondenti agli standard classici, per sopperire alla futura richiesta. Ne è un esempio l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) John McFall, il primo della storia con disabilità. Diventeranno niente più che dei professionisti del proprio settore, perdendo gli attributi di eccezionalità, in analogia a quanto è successo con i piloti di aerei e il personale di bordo, che oggi non rientrano più nei sogni dei giovani e giovanissimi, in quanto sono diventati lavori al pari di tutti gli altri, grazie all’ampia diffusione dei viaggi aerei. Lo sviluppo dell’intelligenza artificiale porterà poi, in controtendenza, una diminuzione generale della necessità di manodopera (anche quella specializzata) per lo spazio, contribuendo così a ridurre il numero di astronauti della tipologia attuale. In parallelo, vedremo nascere e diffondersi molte altre figure.