Reazioni «brillanti», la chimica che fa luce sul mondo

La somma di innumerevoli di queste reazioni produrrà una fantastica luce colorata che rimarrà attiva finché ci saranno reagenti da consumare. Le reazioni chimiche sono spesso influenzate dalla temperatura e questo caso non fa eccezione. Fornendo calore al glow-stick la luce diventerà molto più intensa ma si estinguerà più in fretta, al contrario se mettete un glow-stick in un freezer bello freddo potrete osservarne la fievole luce anche dopo giorni. Se pensate che le feste sono l’unico applicativo di questa tecnologia chimica vi sbagliate di grosso. Infatti dietro la creazione dei primi glow-stick c’è lo zampino dello Zio Sam. L’esercito americano è tutt’oggi uno dei maggiori acquirenti di questi oggetti, utilissimi come torce chimiche per operazioni di salvataggio in mare, di segnalazione a terra e persino per le operazioni militari in spazi ristretti. Non hanno bisogno di batterie, energia e manutenzione. Uno strumento di sopravvivenza eccezionale che trova sicuramente posto anche negli zaini degli appassionati di outdoor e in tutti quei casi dove avere una luce affidabile può fare la differenza.