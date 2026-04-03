Aprile, dolce… starnutire. Come combattere le allergie della stagione

Secondo Vincenzo Patella, presidente della Società italiana di allergologia, asma e immunologia clinica (Siaaic), «il numero di persone colpite è aumentato vertiginosamente»: un italiano su tre ne soffre anche senza predisposizione genetica. Oggi, infatti, le riniti allergiche hanno un’incidenza complessiva che sfiora il 28 per cento. Complici di quest’impennata sono il cambiamento climatico e lo smog, che rendono i pollini più allergenici, aumentando il rischio di sviluppare allergie anche in chi non ne ha mai sofferto prima. La genetica ha comunque un ruolo importante, anche se non siamo tutti predisposti allo stesso modo: il rischio di sviluppare un’allergia aumenta con l’incremento del numero dei parenti affetti dalla patologia. Se consideriamo che la genetica pesa “solo” per il 30 per cento nella manifestazione di sintomi allergici, vuol dire che c’è un enorme 70 per cento che include il contributo dell’ambiente. Quindi, se chi è predisposto non si espone a fattori scatenanti esterni, potrebbe non sviluppare alcun’allergia. Significa che dovremo trasferirci tutti in montagna? Ni, perché sorgerebbero altri problemi: come hanno dimostrato gli studi sulla medicina di migrazione, chi si trasferisce in un nuovo ambiente (che sia cittadino o meno), può esporsi al rischio di sviluppare allergie a cui prima era immune. Questo succede perché il nostro sistema immunitario è “abituato” all’ambiente in cui siamo cresciuti. Quando cambiamo posto, cambia anche tutto ciò con cui entra in contatto, e può reagire in modo diverso.