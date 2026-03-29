Una breve guida per esplorare il Lago di Garda su due ruote

Percorrere l’intero anello del Garda significa confrontarsi con territori molto diversi. La parte sud, dove le colline lasciano il posto alla pianura, offre qualche libertà di scelta: tra Desenzano e Salò abbiamo preferito i 25 chilometri della Valtenesi per il piacere di pedalare in sicurezza tra i vigneti, casolari e uliveti, accettando un po’ di dislivello (300 metri) pur di evitare il traffico. Al contrario, nel tratto tra Peschiera e Desenzano, la costa rimane l’opzione migliore per non finire sulla trafficata Padana Superiore. Attorno al bacino nord, invece, la morfologia del lago non concede sconti. Qui il tour ricalca necessariamente la Gardesana, un percorso spettacolare ma problematico per la carreggiata stretta e i numerosi tunnel. In questi passaggi, specialmente tra Gargnano e Riva e tra Torbole e Malcesine, le luci sono indispensabili e serve una guida sicura. Proprio per questo, l’itinerario è inadatto a famiglie e comitive numerose: in questi casi è preferibile accorciare il giro sfruttando i traghetti (come le linee Gargnano-Brenzone, Toscolano-Torri o Salò-Garda), che consentono di trasformare un tratto potenzialmente pericoloso in una piacevole traversata in barca.