Il futuro delle Orobie è di chi sa rispettarle (in silenzio)

Per Pirola, è importante anche ricordarsi che, specialmente ad alte quote, la presenza non è solo umana: «il territorio montano, sopra una determinata altitudine, è casa di molti animali, che non dovrebbero essere disturbati. Io ho dedicato nella mostra un piccolo angolo a loro tutela: una serie di ritratti in cui gli animali sono protagonisti e sovrani del loro territorio e del loro habitat. Credo sia necessario valorizzare l’ecosistema per far sì che tutti abbiano un ruolo e uno spazio». Il discorso acquisisce particolare valore se si considera che le Orobie rappresentano uno dei principali hotspot di biodiversità della Lombardia: oltre 41 mila ettari in bergamasca sono inseriti nella Rete Natura 2000 e altri 53 mila sono zone di protezione speciale, abitate da specie animali e vegetali di interesse comunitario.