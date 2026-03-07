Da Lovere a Bossico con un occhio verso il Sebino e l’altro all’Adamello

La storia della chiesa e della sua ristrutturazione sono scrupolosamente testimoniate da pannelli illustrati e documenti presenti sia sul sagrato e che lungo la via di accesso al Santuario. Nei locali sotto la chiesa, durante i fine settimana invernali, è attivo un punto di ristoro. Abbiamo trovato una cordiale accoglienza e una cucina deliziosa anche se l’ora del nostro arrivo era inevitabilmente scivolata nel pomeriggio. La vista che si gode dal Santuario è superlativa: Lovere, la Valle Camonica, il lago d’Iseo e la Val Cavallina sono lì, sotto di noi. Basta aggirarsi tra i terrazzamenti del Monte Cala per cogliere la pienezza del panorama.