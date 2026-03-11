NEET, il problema non sono i giovani

Tradotto: su tre NEET, due vogliono lavorare e non ci riescono. Uno solo ha smesso di cercare. Eppure il racconto pubblico dominante li tratta tutti come se appartenessero a questa ultima categoria. In televisione, quando si parla di NEET, si racconta spesso di giovani scoraggiati e spaventati dal mondo che non escono dalle loro camerette. Nelle trasmissioni più “confuse” si arriva a sovrapporli ai cosiddetti hikikomori, vale a dire le persone che si ritirano volontariamente dalla società. Tornando ai NEET reali, il quadro si complica ulteriormente guardando la composizione per titolo di studio. I NEET non sono concentrati tra i meno istruiti. Il 55,3 per cento di loro ha un diploma di scuola superiore e l’11,5 per cento addirittura una laurea . Questo dato smentisce la narrativa secondo cui il fenomeno NEET sarebbe principalmente il frutto di abbandono scolastico o scarsa formazione. Una persona laureata che cerca lavoro da mesi senza successo è classificata NEET esattamente come chi ha smesso di studiare a 16 anni e non ha mai cercato un impiego. La categoria appiattisce differenze che sarebbe invece essenziale distinguere.