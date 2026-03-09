Il Carnevale torna in città. Grande attesa per la «Festa di Mezza Quaresima»

Oggi, il rito del rogo conserva intatta la propria carica simbolica: bruciare ciò che è stato, per aprire la strada a ciò che verrà. A ricordarcelo è Mario Morotti, il Duca Smiciatöt, che nella conferenza stampa di presentazione ha tenuto a sottolineare l’anima popolare e autentica della manifestazione: «È una festa di popolo, come vogliamo che sia: la festa dei bambini, delle famiglie, la festa degli oratori, dei gruppi, delle Pro Loco, di tutte quelle persone che si sono date da fare in queste settimane per allestire carri e costumi, per realizzare un evento che sappia generare gioia e condivisione a Bergamo ».