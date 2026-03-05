Bambini rapiti, aggrediti, minacciati. Come possiamo gestire la nostra paura?

Ci sono situazioni in cui da genitori possiamo fare molto per la sicurezza dei bambini: legarli al seggiolino dell’auto, insegnare loro non dare confidenza agli sconosciuti, non lasciarli soli in piscina o al mare (e iscriverli a un corso di nuoto), vaccinarli e portali dal pediatra, non mettere loro uno smartphone in mano a 5 anni. E ci sono situazioni in cui oggettivamente i singoli non possono fare nulla, zero, nada. Ammetterlo è il primo passo per farsene una ragione. La domanda non è come possiamo tutelarci in queste situazioni estreme (semplicemente non possiamo, neanche se ci tappiamo in casa, magari a rivelarsi fuori di testa è il nostro vicino), bensì: perché persone con problemi psichiatrici evidenti e manifesti vanno in giro libere e non sono curate? Che fine fa una persona che si è rivelata pericolosa per sé e per gli altri? Cosa ne è della certezza della pena? Che fiducia possiamo avere nella giustizia, nella sanità, nella cosa pubblica, nel welfare?