Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Domenica 01 Marzo 2026

Aggressione in Città Alta: sfonda il parabrezza a colpi di manubrio. Mamma e figlia barricate nell’auto

L’AGGRESSIONE. Madre e figlia assediate in auto da una 24enne in via della Boccola: 15 minuti di terrore prima dell’arrivo della polizia. Denunciata per danneggiamento e minaccia aggravata.

Katiuscia Manenti
Katiuscia Manenti

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il parabrezza frantumato della Jeep Renegade dopo l’aggressione di mamma e figlia alla Boccola in Città Alta
Il parabrezza frantumato della Jeep Renegade dopo l’aggressione di mamma e figlia alla Boccola in Città Alta

«Abbiamo vissuto momenti di terrore, ci siamo chiuse nella nostra auto mentre la ragazza, salita in ginocchio sul cofano, continuava a colpire il parabrezza con un manubrio da palestra fino a sfondarlo». Una mattina da incubo quella vissuta sabato 28 febbraio da una donna residente in Città Alta che, alle 7.30, stava accompagnando la figlia diciottenne a scuola. «Eravamo in via della Boccola – racconta – quando, arrivate allo slargo con via del Vagine, ci siamo trovate la strada bloccata da una Panda bianca. Sembrava non ci fosse nessuno all’interno, così mi sono affiancata e ho visto che c’era una ragazza sdraiata. Ho abbassato il finestrino, le ho detto che si faceva fatica a passare e lei è andata su tutte le furie, è scesa e si è avvicinata chiedendo con fare minaccioso se avevamo dei problemi».

«Ho alzato subito il finestrino e ho indietreggiato - racconta la donna -, nel frattempo lei è tornata alla sua auto e ha preso dei manubri da palestra, da 5 e 8 chili, e impugnandoli come martelli ha cominciato a sbatterli sul cofano della mia Renegade. Dallo spavento ho urtato un’auto parcheggiata, ho spento l’auto, bloccato tutte le portiere e ho chiamato il 112. Io e mia figlia ci siamo rifugiate sui sedili posteriori mentre la ragazza, vestita con una tuta da ginnastica, è salita in ginocchio sul cofano e ha cominciato a sbattere i manubri contro il parabrezza finché non l’ha sfondato, tagliandosi anche una mano». La ragazza urlava frasi sconnesse mentre madre e figlia, sempre più spaventate, aspettavano l’arrivo di una pattuglia delle Volanti.

«È scesa dal cofano, è tornata verso la Panda, ha indossato dei guanti di gomma e ha preso uno spazzolino elettrico senza la testina, con la parte in metallo appuntita, impugnandolo come un pugnale. Si è avvicinata al lato posteriore sinistro della mia auto, urlando di una vicenda finita male e che sarebbe finita in carcere. Le abbiamo chiesto di cosa avesse bisogno e lei ci ha detto di darle un coltello che non ci avrebbe fatto del male. Ha armeggiato intorno alla serratura con lo spazzolino elettrico cercando di aprire la portiera, poi vedendo che non riusciva si è messa a parlare da sola: «”Non ce la faccio più” continuava a ripetere».

Nel frattempo è arrivato un ragazzo in auto, gli abbiamo chiesto aiuto e lui è andato dalla ragazza che per tutta risposta gli ha sferrato un calcio e lo ha inseguito con i manubri da palestra. «Dopo poco – prosegue la mamma – lo abbiamo sentito urlare “Aiuto” e lo abbiamo visto risalire in auto e andare via. La ragazza è salita sulla sua auto ed è rimasta lì fino a quando sono arrivati gli agenti che l’hanno portata sulla loro auto. Noi, dopo essere rimaste 15 minuti in balia di questa ragazza, siamo andate in questura a fare denuncia e la mia auto, per fortuna assicurata contro gli atti vandalici, è stata rimossa con il carroattrezzi. Quello che ci è successo è un fatto molto grave, ci siamo spaventate a morte ed è l’ennesimo episodio di violenza che succede in città. Poteva andare molto peggio, meno male che in auto non c’era l’altra figlia piccola». La ragazza, una 24enne già nota, è stata denunciata per danneggiamento e minaccia aggravata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Sociale
Questioni sociali (generico)
Morte
Katiuscia Manenti
Volanti