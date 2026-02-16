Tentato rapimento a Bergamo: «L’uomo l’ha presa per le gambe sollevandola, io l’ho tenuta per il tronco. Matteo l’ha bloccato»

Il racconto dei genitori

«Quell’uomo è stato immobilizzato dal mio compagno e da un cliente dell’Esselunga – spiega la mamma –. Stavo uscendo con la bimba mano nella mano quando quello sconosciuto l’ha presa per le gambe, sollevandola e facendola roteare. Io sono riuscita a tenerla per il tronco senza mai lasciarla e ho chiesto aiuto. Quando è stato bloccato, io sono caduta a terra con addosso la bimba che non ha battuto la testa ma si è messa a piangere ininterrottamente». «Mi sono reso conto dell’istinto di sopravvivenza quando si vede in pericolo la propria figlia. A quel punto non pensi, intervieni, fai – ha raccontato papà Matteo al Tg1, ringraziando quanti sono intervenuti – è stata una frazione di secondo, il supermercato era pienissimo e non ti aspetti assolutamente una cosa del genere. Per me quell’uomo si stava semplicemente accovacciando per legarsi i lacci delle scarpe, invece ha preso la bambina sollevandola verso l’alto». La guardia addetta alla sicurezza del supermercato e altri clienti si sono gettati sul 47enne, poi arrestato dalle Volanti della questura. Madre e figlia sono state visitate al pronto soccorso e le radiografie hanno riscontrato la frattura del femore alla piccola. «L’episodio è sicuramente molto grave, ma ha messo in luce un sistema che ha funzionato in termini di sicurezza – ha commentato il dirigente della Squadra Mobile Marco Cadeddu – evidenziando in primis le tante persone che vi hanno assistito e che sono intervenute a difesa della bambina e della madre, poi un intervento immediato anche da parte della Polizia e dell’autorità giudiziaria che ha permesso di arrestare l’uomo. L’episodio mi ha colpito anche personalmente, sia perché era coinvolta una bambini sia perché parlando con i genitori ho capito l’impatto emotivo molto forte che hanno subito».