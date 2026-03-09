Esperimenti nello spazio: cosa succede alla chimica senza gravità

Questi sono solo alcuni dei numerosi esperimenti in corso sulla Stazione Spaziale Internazionale. Il campo delle combustioni è particolarmente affascinante e attivo. Se come me sieti interessati ad approfondire, vi invito a visitare la pagina dedicata sul sito della NASA. Concludo sottolineando un concetto molto importante che andrebbe condiviso e celebrato: fare scienza e farla bene è molto impegnativo e molto costoso. Diffidate da chi bolla questi progetti come «lontani» e «inutili» perché come abbiamo visto in questi due esempi, hanno tutto a che fare con noi, la nostra casa il pianeta Terra, il progresso e il benessere di tutti.