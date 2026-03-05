Al «Bergamo Film Meeting» tutta la magia di uno «schermo di spilli»

«Ho potuto incontrare anche Jacques Drouin, che mi aveva dato consigli fondamentali – ricorda – Quando ci siamo incontrati ad Annecy, mi ha preso le mani e mi ha detto: “Bravo Alexandre, sei il primo, dopo quarant’anni, a essere riuscito a ricostruire uno schermo di spilli”. Mi spiegò che molte persone lo avevano contattato, ma che tutti i progetti si erano arenati a causa della complessità, del tempo e dei costi. Due anni dopo, sempre ad Annecy, ho incontrato Gianalberto Bendazzi, uno storico dell’animazione. Durante le mie ricerche, mi aveva inviato scansioni di vecchie riviste in cui Alexeïeff stesso descriveva la costruzione degli schermi a spilli».