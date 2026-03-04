Guida agli eventi per la Giornata Internazionale della Donna

Prenderà il via questo sabato la mostra « Dal silenzio alla voce: tracce di donne », visitabile presso la Sofi Gallery di Bergamo fino al 13 marzo. L’obiettivo dell’esposizione è quello di offrire spazio e visibilità alla creatività delle donne, promuovendo anche momenti di riflessione e di dialogo collettivi. Una parte del ricavato della mostra sarà devoluta all’associazione Aiuto Donna di Bergamo, impegnata nel contrasto della violenza di genere e nella tutela dei diritti delle donne, rafforzando così il legame tra arte, responsabilità sociale e impegno civile. Sempre sabato, attraverso una satira feroce e allo stesso tempo intelligente, Debora Villa porterà sul palco del Cineteatro Gavazzeni di Seriate lo spettacolo comico «Viva le donne»: racconterà la condizione femminile nell’evoluzione della società, partendo dalle origini, da Adamo ed Eva, arrivando alle pubblicità moderna e alle fiabe della nostra infanzia, offrendo infine un’analisi lucida dei ruoli nelle donne nella storia. Il linguaggio – questo il messaggio finale – non è mai neutrale e le parole possono essere strumenti di lotta e cambiamento.