4 Marzo 2026 Appuntamenti

Guida agli eventi per la Giornata Internazionale della Donna

Guida. Visite guidate, spettacoli, incontri e molto altro ancora. Una serie di eventi per fermarci e per riflettere sul valore dell’8 marzo

Lettura 2 min.
scritto da Eppen
Parità, diritti, libertà tornano in questi giorni sotto i riflettori, al centro di conversazioni, palchi e piazze: siamo però tutti d’accordo sul fatto che non dovrebbe trattarsi di una ricorrenza, ma di quotidianità. L’8 marzo è infatti un’occasione per fermarsi e riflettere, ma è soprattutto un promemoria per impegnarsi a rispecchiare sempre – tutti i giorni e in tutti gli ambiti – lo spirito della Giornata Internazionale della Donna. Questa guida raccoglie gli eventi in programma tra Bergamo e provincia: ve li restituiamo come tappe di un percorso, come spunti per aprire un dialogo, come messaggi da portare dentro sempre, non solo un paio di giorni all’anno.

Venerdì 6 marzo

Palazzo Moroni proporrà una visita speciale alla scoperta delle figure femminili che sono state determinanti per la storia della famiglia e della città di Bergamo, anche attraverso i dipinti della collezione d’arte. La visita si snoderà tra gli affreschi dello Scalone d’Onore, dedicati al mito di Psiche, e i ritratti di Isotta Brembati e Medea Rossi, opere di Giovanni Battista Moroni. Si giungerà infine ai ritratti di Giulia Resta e di Elisa Moroni Agliardi, custoditi nelle sale dell’Ottocento recentemente restaurate. La visita si ripeterà sabato 7 e domenica 8 marzo.

Ecco qualche altro consiglio:

6
Ven
Marzo
h.20:45 / 22:45
Auditorium mons. Maconi di Gandino Gandino
Un altro Lunedì

Torna in territorio bergamasco lo spettacolo «Un altro Lunedì», nel mese dedicato alla forza all’invenzione delle Donne, ed alla lunga battaglia mai finita per la parità di genere.

Spettacoli
6
Ven
Marzo
h.20:45 / 22:00
Officina delle Arti Onore
Padrona mia è la luna

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’Officina delle Arti porta in scena una lettura teatrale con musica che accompagna il pubblico in un percorso fatto di emozioni, riflessioni e immagini evocative.

Letteratura / Reading
6
Ven
Marzo
h.20:45 / 23:30
TAE Teatro Urgnano
Voci di Donna

In occasione della Giornata Internazionale della Donna venerdì 6 marzo il TAE Teatro di Treviglio ospita una serata-evento che intreccia musica dal vivo e teatro, parole e canti, ironia e resistenza.

Spettacoli
6
Ven
Marzo
h.20:15 / 22:30
Bar SottoSopra Albano Sant'Alessandro
Il brevetto è mio e me lo gestisco io!

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’Assessorato alla Cultura propone un appuntamento speciale dedicato alla creatività e al talento femminile: «Il brevetto è mio e me lo gestisco io!»

Incontri
6
Ven
Marzo
h.20:30 / 22:30
Cinema Iride Vega Costa Volpino
Primadonna

All'interno della rassegna «Cineforum del Venerdì» del Cinema Iride Vega di Costa Volpino, è in programma la proiezione del film di Marta Savina.

Cinema
6
Ven
Marzo
h.20:45 / 22:30
Cinema Teatro del Borgo Bergamo
L'ultimo turno

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, al Cinema Conca Verde è in programma la proiezione del film di Petra Biondina Volpe.

Cinema

Sabato 7 marzo

Prenderà il via questo sabato la mostra « Dal silenzio alla voce: tracce di donne », visitabile presso la Sofi Gallery di Bergamo fino al 13 marzo. L’obiettivo dell’esposizione è quello di offrire spazio e visibilità alla creatività delle donne, promuovendo anche momenti di riflessione e di dialogo collettivi. Una parte del ricavato della mostra sarà devoluta all’associazione Aiuto Donna di Bergamo, impegnata nel contrasto della violenza di genere e nella tutela dei diritti delle donne, rafforzando così il legame tra arte, responsabilità sociale e impegno civile. Sempre sabato, attraverso una satira feroce e allo stesso tempo intelligente, Debora Villa porterà sul palco del Cineteatro Gavazzeni di Seriate lo spettacolo comico «Viva le donne»: racconterà la condizione femminile nell’evoluzione della società, partendo dalle origini, da Adamo ed Eva, arrivando alle pubblicità moderna e alle fiabe della nostra infanzia, offrendo infine un’analisi lucida dei ruoli nelle donne nella storia. Il linguaggio – questo il messaggio finale – non è mai neutrale e le parole possono essere strumenti di lotta e cambiamento.

Vi lasciamo di seguito altre proposte:

7
Sab
Marzo
h.16:30 / 18:00
Palazzo Suardi Re Ranzanico
Donne al centro

Nella cornice del Palazzo Re Suardi di Ranzanico, è in programma un incontro di confronto e dialogo con quattro professioniste e un'esposizione di quattro artiste.

Incontri
7
Sab
Marzo
h.21:00 / 22:30
Teatro civico Dalmine
Cruda e nuda

Al Teatro Civico di Dalmine, va in scena lo spettacolo comico e provocatorio di Alice Mangione. Un monologo spietato e divertente che affronta senza filtri i temi del corpo femminile e della maternità.

Spettacoli
7
Sab
Marzo
h.14:00 / 16:30
Costa di Mezzate Costa di Mezzate
Women4Tomenone – Edizione 2026

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, sabato 7 marzo si terrà la seconda edizione della camminata «Women4Tomenone» camminata non competitiva organizzata dai Comuni di Terre del Vescovado.

Outdoor
7
Sab
Marzo
h.14:30 / 16:00
Città Alta Bergamo
8 marzo - Storie di donne a Bergamo con la Margì

In occasione della Giornata dei diritti delle donne, un tour che ci porterà alla scoperta di vite bergamasche che hanno fatto la storia della nostra città.

Visite guidate
7
Sab
Marzo
h.18:00 / 23:00
Castello di Padernello Borgo san giacomo
Il Valore delle Donne

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l'Associazione Donne 8 Marzo ODV organizza un pomeriggio di concerto e arte, celebrando anche il voto delle donne del 1946.

Incontri
7
Sab
Marzo
h.20:45 / 22:30
Il Filandone Martinengo
Sguardi sconfinati

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, alla Biblioteca di Martinengo va in scena la lettura teatrale «Sguardi Sconfinati», tratta da Donne dagli occhi grandi della scrittrice Angeles Mastretta.

Letteratura

Domenica 8 marzo

Presso la GAMeC, la mattinata sarà dedicata a una visita guidata dedicata alle opere di artiste donne conservate nelle sale del museo. Attraverso le opere, i visitatori, sotto la guida dell’educatrice museale Valentina Maini, potranno cogliere i messaggi profondi e rivoluzionari che testimoniano come l’arte contemporanea sia un significativo veicolo di espressione e cambiamento sociale. Sempre negli spazi della GAMeC, sarà inoltre possibile visitare «Eau», la prima mostra personale in Italia dell’artista Ana Silvia. Nel pomeriggio, presso la Sala Legrenzi di Clusone, l’associazione MAT CLUB porterà in scena « Sono Signor-ina! Un omaggio ad Anna Marchesini ». Lo spettacolo farà rivivere sul palcoscenico alcuni dei personaggi più iconici creati da Anna Marchesini, celebrando così la memoria di una delle icone più amate della comicità italiana.

Per l’occasione, vi consigliamo anche questi eventi:

8
Dom
Marzo
h.14:00 / 17:00
Castello di Pagazzano Pagazzano
Le donne di Casa Visconti

In occasione della Giornata internazionale della Donna, il Castello Visconteo di Pagazzano organizza un evento dedicato alle figure femminili del casato dei Visconti, raccontati da Luigi Barnaba Frigoli.

Incontri
8
Dom
Marzo
h.16:00 / 17:00
Civico Museo Archeologico di Berga… Bergamo
Penelope e le altre

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, al Museo Civico Archeologico di Bergamo è in programma una conferenza sulla storia al femminile dall'età del Ferro, a cura di Stefania Casini.

Incontri
8
Dom
Marzo
h.17:00 / 18:00
Centro Culturale G.Testori Vertova
Solo Cose Belle

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, presso l'Auditorium del Centro Culturale G.Testori, è in programma la mostra personale di Donatella Bonfanti, accompagnata da laboratori di disegno e pittura per bambini e adulit.

Arte / Mostra
8
Dom
Marzo
h.20:45 / 22:30
Sala Civica Levate
A tutte le donne

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l'associazione L'Olmo e l'associazione Musica Ragazzi organizzano un reading poetico, accompagnato dal pianoforte di William Limonta e dalla chitarra e voce di Francesco Bonanno.

Letteratura / Reading
8
Dom
Marzo
h.17:00 / 18:30
Ex Chiesetta di Nigrignano – Sarni… Sarnico
In ArteMisia

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, all'ex chiesetta di Nigrignano a Sarnico, si terrà un concerto musico-recitativo dedicato alla figura straordinaria di Artemisia Gentileschi, una delle più grandi pittrici del Barocco italiano.

Musica
8
Dom
Marzo
h.19:00 / 23:00
Circolo Fratellanza Casnigo
Radicalmente, Donna

Al Circolo Fratellanza di Casnigo, è in programma un concerto tutto al femminile per la Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, a cura di Carla Mercante, Simona Guerini e Mari Rinaldi.

Musica

Alla ricerca di altri eventi? Basta consultare la nostra Agenda!

