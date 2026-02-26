Alla GAMeC debutta «Eau», la prima mostra italiana di Ana Silva

Il risultato è un dialogo tra produzione industriale e gesto artigianale, tra economia globale e cura individuale: una tensione che si percepisce fisicamente nelle superfici stratificate delle opere. Il cuore green della mostra non si limita ai contenuti, ma attraversa i materiali. I tessuti scelti sono infatti spesso stoffe industriali prodotte in massa per i mercati africani: pattern geometrici, colori accesi, superfici pensate per una circolazione rapida e un consumo altrettanto rapido. Una volta superati dal mercato, questi tessuti diventano eccedenza, scarto nelle case e nei magazzini. L’artista si inserisce in questa traiettoria e la devia: recupera, riutilizza, ricuce, trasformando il rifiuto in risorsa. Sostenibilità, qui, è un modo prolungare la vita degli oggetti e rimettere in circolo storie sommerse, saperi marginalizzati, economie invisibili. Le figure femminili che abitano le opere appaiono talvolta incomplete, attraversate da fili lasciati a vista, immerse in trame che richiamano la ripetizione industriale. Sono corpi in divenire, vulnerabili e insieme resistenti, che sfuggono a un’identità univoca. Intervenendo sui pattern seriali, Silva introduce una pausa, un’interruzione critica: è lo spazio in cui la mano riafferma la propria presenza contro l’anonimato della produzione di massa e contro l’idea che tutto debba essere perfettamente rifinito, chiuso, consumabile.