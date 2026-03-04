Edoardo Prati sarà a Clusone: «I social? È una gara a chi la spara più grossa»

Il suo stile – basta vedere qualche video – è misurato, mai urlato. Le parole sono scelte, pesate. E forse proprio per questo spiccano in un panorama digitale, dove l’urgenza di dire tutto subito rischia di consumare il senso delle cose. «Quello di sabato sarà un dialogo – racconta Edoardo in vista della serata, che verrà moderata da Paolo Calegari, presidente dell’associazione culturale Il Testimone – quindi non avrò il pieno controllo di quello che succederà. Risponderò sicuramente a temi molto interessanti dal punto di vista culturale. Io credo e spero di avere lo spazio per raccontare che cosa siano davvero e a che cosa servano gli spazi culturali nelle città, anche nei luoghi meno centrali ». Clusone è una citta importante, ma non è una metropoli e forse proprio per questo la riflessione sarà importante. «Storicamente è molto interessante – continua il giovane divulgatore – perché è nel Medioevo che nasce quest’idea di portare la cultura in periferia e questa scelta ha da sempre un valore sociale fortissimo».