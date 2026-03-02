Kiarostami e de Funès, il tributo del «Bergamo Film Meeting» ai due grandi del cinema

Negli anni successivi il regista lavora sempre più spesso fuori dall’Iran. In Europa realizza «Copia conforme» (2010), girato in Toscana e interpretato da Juliette Binoche e William Shimell: un incontro tra una donna e uno scrittore che si trasforma in un ambiguo gioco di ruoli e identità. Il film vale a Binoche il premio per la miglior attrice al «Festival di Cannes». Con «Like Someone in Love» («Qualcuno da amare», 2012), ambientato a Tokyo, Kiarostami esplora la solitudine e l’incomunicabilità attraverso il rapporto inatteso tra una giovane studentessa e un anziano professore. La sua ultima opera, «24 Frames» (2017), completata poco prima della morte, è una sorta di testamento artistico: ventiquattro quadri ispirati a fotografie e dipinti, in cui il movimento e il suono trasformano immagini statiche in meditazioni sul tempo, sulla natura e sullo sguardo.