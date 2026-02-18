«Tierra!», tornano le rotte per orientarsi nel presente

La storia locale si accavalla con quella dell’innovazione grazie al lavoro di Dino Oberti e Chiara Delfanti (27 febbraio, Sala «Putti» di Villa Speranza a San Pellegrino Terme), che riportano alla luce la vicenda della Ferrovia Valle Brembana. Un’infrastruttura che all’inizio del Novecento rappresentava modernità e apertura, e che oggi diventa simbolo di scelte politiche e visioni territoriali. Raccontare quella linea elettrica significa interrogarsi sul rapporto tra progresso e comunità, tra sviluppo e memoria. La scienza torna protagonista con il monologo di Lorenzo Baravalle (28 febbraio, Auditorium di Locate, Ponte San Pietro). Il racconto della fisica nucleare non è soltanto un capitolo della storia della ricerca, ma una parabola sulla responsabilità della conoscenza. Le scoperte che hanno cambiato il mondo portano con sé entusiasmo e ombre, e lo spettacolo invita a riflettere su quanto il sapere non sia mai neutrale. Tra le figure che emergeranno nel racconto Enrico Fermi, geniale scienziato che porterà l’Italia nel «Progetto Manhattan», Edoardo Amaldi, che dedicherà la sua vita a una scienza al servizio della pace, e Klaus Fuchs, che si infiltrerà nel programma militare più segreto. Oltre a loro, i coniugi Joliot-Curie, Lise Meitner, Otto Hahn e Leó Szilárd.